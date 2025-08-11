Rechtsanspruch auf Betreuung: Baden-Württemberg macht beim Ganztag endlich Fortschritte

Dass Koalition und Kommunen sich in Finanzfragen beim Ganztag an Grundschulen fast einig sind, ist gut. Ein Ruhekissen ist das aber nicht, kommentiert Autorin Bärbel Krauß.

Lange hat sich beim Recht auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Baden-Württemberg im Kern nichts bewegt, obwohl der Anspruch schon vom übernächsten Schuljahr an für jeden künftigen Erstklässler gilt. Doch jetzt gibt es in der wichtigsten Finanzfrage eine substanzielle Annäherung zwischen Koalition und Kommunen. Damit kann man erstmals Hoffnung schöpfen, dass die Beteiligten es doch rechtzeitig bis zum Sommer 2026 ins Ziel schaffen.

Die Zeit drängt, die Sachfragen sind komplex

Noch ist kein Knopf dran an der Sache. Aber auch wenn der Teufel bekanntermaßen stets in den Details herumspukt, ist es ein großer Schritt, wenn man auf Landesebene jetzt die Bereitschaft ausmachen kann, ähnlich wie in der Kleinkindbetreuung auch an den Grundschulen 68 Prozent der Betriebskosten zu tragen – gemeinsam mit dem Bund. Das gilt umso mehr, als das Kultusministerium zuletzt viel Sorgfalt darauf verwandt hat, in einschlägigen Dokumenten jedwede Konnexität zu vermeiden, also keine inhaltlichen Vorgaben zu machen, die Finanzierungspflichten des Landes nach sich ziehen würden.

Es ist gut, wenn diese Phase jetzt beendet wird. Die Zeit drängt, und es geht um komplexe Sachfragen, die alle 2500 Grundschulen im Land betreffen. Je schneller die Einigung besiegelt wird, desto besser. Denn von Herbst an stellen die klammen Kommunen ihre Etats auf. Sie müssen wissen, was sie beim Ganztag vom Land erwarten können.