Rechtsanspruch auf Betreuung: Baden-Württemberg macht beim Ganztag endlich Fortschritte

Dass Koalition und Kommunen sich in Finanzfragen beim Ganztag an Grundschulen fast einig sind, ist gut. Ein Ruhekissen ist das aber nicht, kommentiert Autorin Bärbel Krauß.
Lange hat sich beim Recht auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Baden-Württemberg im Kern nichts bewegt, obwohl der Anspruch schon vom übernächsten Schuljahr an für jeden künftigen Erstklässler gilt. Doch jetzt gibt es in der wichtigsten Finanzfrage eine substanzielle Annäherung zwischen Koalition und Kommunen. Damit kann man erstmals Hoffnung schöpfen, dass die Beteiligten es doch rechtzeitig bis zum Sommer 2026 ins Ziel schaffen.