Rechtes Treffen in Ludwigsburg: Die Nazis kommen – na und?

1 Bisher gab es h kaum Reaktionen aus Politik oder Zivilgesellschaft zu den Plänen der Rechtsextremen Foto: Ines Rudel

Vor nicht einmal einem Jahr sorgte ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam für eine Protestwelle in Deutschland. Nun findet genau so ein Treffen in Ludwigsburg statt – doch niemanden scheint das ernsthaft zu interessieren.











Die Erinnerung ist blass, es muss Jahre her sein – oder? Im vergangenen Januar hatte das Recherchenetzwerk Correctiv von einem Treffen führender Personen der neuen Rechten und deren Idee der Remigration berichtet. In den Tagen danach überschlugen sich die Reaktionen. SPD-Chefin Saskia Esken sprach von „brandgefährlichen Netzwerken“. „Bizarr und erschreckend zugleich“, beschrieb der Grünen-Politiker Konstantin von Notz die Pläne der massenweisen Abschiebung. „Wir lassen nicht zu, dass jemand das ‚Wir‘ in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz kämpferisch.