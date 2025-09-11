Rechter Influencer erschossen: Rechter Aktivist in USA ermordet

Der einflussreiche Podcaster Charlie Kirk ist erschossen worden.
Es ist ein Schuss, der Amerika erschüttert. Charlie Kirk, einer der einflussreichsten konservativen Influencer und ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, wurde am Mittwoch im Alter von 31 Jahren erschossen. Er war verheiratet, hatte zwei Kinder. Im Internet kursiert ein Video, das den Moment des Angriffs an einem Universitätscampus im Bundesstaat Utah zeigt. Kirk sitzt auf einem Stuhl unter einem weißen Pavillon, ein Mikrofon in der Hand. Man hört einen Knall, Kirks Kopf wird zur Seite geschleudert und Blut spritzt aus seinem Hals. Dann sackt er auf den Boden.