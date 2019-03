Verkehrsclub Deutschland Kritik an Diesel-Demos in Stuttgart

Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordert mehr Rationalität in der Debatte um die Fahrverbote in Stuttgart. Es wäre besser, wenn die Diesel-Demonstranten vor VW und Mercedes eine kostenlose Nachrüstung für ihre Fahrzeuge fordern würden, so der VCD-Chef Matthias Lieb.