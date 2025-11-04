Ein Deal hinter den Kulissen lässt "Expendables"-Fans auf eine Fortsetzung der Filmreihe hoffen. Und das, obwohl "The Expendables 4" ein Mega-Flop war.
Was zunächst nach einem typischen Hinter-den-Kulissen-Hollywood-Deal klingt, macht allen Fans von "The Expendables" Hoffnung auf eine Fortsetzung der Filmreihe. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat sich die Filmfirma Lionsgate die Rechte an "The Expendables" gesichert. Somit kann Lionsgate "zukünftige Film- und Fernsehproduktionen" entwickeln und produzieren. Das bedeutet, dass es nach dem Flop "The Expendables 4" doch noch weitergehen könnte mit dem Actionfilm-Franchise.