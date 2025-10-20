Rechte Seite des VfB: Mit Assignon und Co. – der VfB kann jetzt rechts wie links

Im Vergleich zur linken Paradeseite fristete die rechte beim VfB lange ein Schattendasein. Das hat sich jetzt geändert, was vor allem an den Stuttgarter Neuzugängen liegt.

Die größtmögliche Veredelung seines fußballerischen Schaffens ist Lorenz Assignon im VfB-Trikot bisher noch nicht gelungen. Schließlich wirft die Statistik im Fall des Sommer-Neuzugangs von Stade Rennes nach neun Pflichtspieleinsätzen, fünf davon über die volle Distanz, in den Rubriken „Tore“ sowie „Torvorlagen“ jeweils noch eine Null aus. Es ist also noch Luft nach oben für den Rechtsverteidiger, der für eine Ablöse von zwölf Millionen Euro nicht gerade als Schnäppchen nach Bad Cannstatt gekommen ist.

Doch wie dieser Tage für den gesamten VfB, so gilt auch für den dynamischen Assignon: „The trend ist your friend“ - die Entwicklung des Franzosen, der beim 3:0 in Wolfsburg als einsatzfreudiger Schienenspieler zwischen der Dreierkette und der Offensivabteilung die rechte Seitenlinie bearbeitete, sie zeigt klar nach oben. „Ich habe viel gelernt, viel zugehört und viel gearbeitet“, sagt Assignon: „Inzwischen fühle ich mich richtig gut. Der Trainer bewies ein gutes Händchen, mir mehr und mehr Spielminuten zu geben.“

Zu sehen war dies in der VW-Arena etwa in der 55. Minute, als Lorenz Assignon auf rechts Dampf machte, nach innen zog und auf Angelo Stiller abspielte, der dann letztlich im Doppelpass mit Tiago Tomas das 2:0 durch Maximilian Mittelstädt einleitete. Scorerpunkte gab es in dieser Situation für Assignon zwar nicht zu ernten – immens wichtig sind derlei Aktionen für das Stuttgarter Spiel dennoch.

Immerhin war beim VfB seit der Vizemeister-Runde 2023/24 eine deutliche offensive Unwucht feststellbar gewesen: Eine starke Linkslastigkeit, für die vor allem das stark aufspielende Duo Mittelstädt und Chris Führich verantwortlich war. Beide sprangen so auf den EM-Zug 2024 auf. Nun hat Führich bereits seit längerer Zeit mit einer Formkrise zu kämpfen, spielte in Wolfsburg erneut nicht, obwohl Jamie Leweling mit Adduktorenproblemen nicht dabei war.

Leweling hatte zuvor in den meisten Partien ja links und nicht wie früher rechts agiert, weil rechts nun mehr Konkurrenz da ist auf der einstigen Schattenseite des VfB-Angriffs – und damit deutlich mehr Balance im Flügelspiel. Neben Assignon, der sich im Zweikampf mit Josha Vagnoman fürs Erste durchgesetzt haben dürfte, ist dies auch ein Verdienst des zweiten Neuen aus Frankreich: von Badredine Boauanani, der von OGC Nizza an den Neckar kam.

Aufgrund eines ausgefallenen Flugs nach seiner Länderspielreise für Algerien kam Boaunani erst am vergangenen Donnerstag in Stuttgart an – und spielte daher in Wolfsburg nur ein paar Minuten. Nun dürfte sich das aber ändern: Gut möglich also, dass Trainer Sebastian Hoeneß die zuletzt gut harmonierende Kombination Assignon/Bouanani bei Fenerbahce Istanbul auf den Rasen schickt, um über rechts Druck zu machen. Wie es international geht, das hat der 20 Jahre junge Bouanani („Er zeigt von Tag eins an sein Potenzial und seine Qualitäten“, so Hoeneß) im ersten Europa-League-Spiel gegen Celta Vigo gezeigt, als er nach einem langen Zuspiel von Torhüter Alexander Nübel mit einem feinen Lupfer das 1:0 erzielt hatte.

Obendrein hält der Trainer Sebastian Hoeneß für die rechte Seite zumindest im nationalen Betrieb weitere Alternativen in der Hinterhand: Das wären Lazar Jovanovic, 18, ein ehrgeiziger Teenager und Neuzugang von Roter Stern Belgrad, der bisher wettbewerbsübergreifend erst auf 45 Einsatzminuten kommt. Und nicht zu vergessen ist da auch noch Silas, der als antrittsschneller und erfahrenen Spieler gerne über den rechten Flügel kommt – und hier für weitere Unruhe sorgen kann.