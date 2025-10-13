Rechte Parteien in der EU: Europas steter Weg nach rechts

Rechtskonservative Parteien sind im Aufwind. Das hat Auswirkungen auf die politische Arbeit in der EU, belegt eine Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die Mickey-Mouse-Bar ist ein beliebter Treffpunkt der Europaabgeordneten. Seinen Namen hat das Café im Brüsseler Altiero-Spinelli-Gebäude, dem Sitz des Parlamentes, wegen der knallbunten Sessel. In den Pausen zwischen den oft stundenlangen Sitzungen plaudern hier die Politiker selbst über tiefste Parteigräben zwischen links und rechts hinweg miteinander. Bisweilen werden auch in strittigen Fragen erste informelle Kontakte geknüpft.