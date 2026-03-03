Rechte Mercedes-Allianzen: AfD-Kandidaten auf „Zentrum“-Listen enthüllt

Nicht nur am Werkstor zeigte die AfD Nähe zur rechten Gewerkschaft „Zentrum“. Auch die Kandidatenlisten der Betriebsratswahl legen Verbindungen nahe. [Aktualisierung]
Vergangene Woche war die AfD-Chefin Alice Weidel mit dem baden-württembergischen AfD-Spitzenkandidaten Markus Frohnmaier vor den Werkstoren von Mercedes-Benz in Untertürkheim. Sie ließen sich in der Nähe von Oliver Hilburger fotografieren, dem Vorsitzenden von „Zentrum“ – der rechtsgerichtete Verein, der sich als Gewerkschaft versteht und bei den Mercedes-Betriebsratswahlen antritt. Diente der Auftritt also dem Wahlkampf für die Landtags- oder für die Betriebsratswahl?