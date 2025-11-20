Ab 2027 gibt es die Champions League für Fußballfans teils an neuer Stelle zu sehen: Paramount+ und Amazon sichern sich die wichtigsten Rechte - DAZN und Sky gehen leer aus. Zwei Abos sind damit Pflicht, wenn man alle Spiele sehen möchte.
Für Fußballfans wird es erneut kompliziert, die Champions League komplett live zu verfolgen. Die Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 wurden neu vergeben. Wie "Bild", "Guardian" und "Times" übereinstimmend berichten, haben sich dabei überraschend der US-Streamingdienst Paramount+ sowie Amazon durchgesetzt. Amazon bestätigte die vierjährige Verlängerung bis 2031 am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung.