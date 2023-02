1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Wahrscheinlich, um seine Rechnung nicht zahlen zu müssen, attackierte ein 49-Jähriger am Dienstag gegen 10.20 Uhr in Remseck einen 55-Jährigen. Es ging um die Kosten einer Fahrzeugreparatur in vierstelliger Höhe. Der 49-Jährige hatte seinen BMW bereits im Juli 2022 zur Reparatur in der Kfz-Werkstatt des 55-Jährigen abgegeben.

Allerdings holte er sein Fahrzeug erst wieder am Dienstag, 13. Februar dort ab. Zudem bestand er auf eine Probefahrt, die dann im Beisein des 55-jährigen Werkstattinhabers unternommen wurde. Nach einem kurzen Tankstopp in Neckargröningen endete die Fahrt zunächst auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Aldingen.

Dort sei der 49-Jährige ausgestiegen und um das Auto gelaufen, bevor er sich wieder auf den Fahrersitz niederließ. Von dort soll er seinem Beifahrer unvermittelt Reizstoff ins Gesicht gesprüht und ihn mehrfach mit der Faust geschlagen haben.

Anschließend setzte er die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart-Mühlhausen fort. Dabei fuhr er zunächst über eine rote Ampel an der Ausfahrt des Parkplatzes, bis er in der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen auf Höhe eines Lebensmittelmarktes verkehrsbedingt an einer weiteren roten Ampel anhalten musste.

Mehrere rote Ampeln überfahren

Der leicht verletzte 55-Jährige, der immer noch auf dem Beifahrersitz saß, nutzte die Gelegenheit, um aus dem Fahrzeug zu flüchteten. Der 49-Jährige fuhr dann links an den haltenden Fahrzeugen vorbei, missachtete erneut eine rote Ampel und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung.

Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen BMW 740i mit französischem Kennzeichen. Der Polizeiposten Remseck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0 71 46 / 28 08 20 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.