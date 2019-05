1 Nicolas Gonzalez (re.) gegen Ex-VfB-Stürmer Daniel Ginczek: In der Hinrunde gewann der VfL Wolfsburg mit 2:0. Dreht der VfB das Ergebnis am Samstag, hat er die Relegationsspiele sicher. Foto: Baumann

In welchem Fall wird der FC Bayern Meister? Welche Clubs haben noch Chancen auf einen Champions- oder Europa-League-Platz? Wie kann der VfB Stuttgart den Relegationsplatz vor dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 sichern? Wir zeigen die Konstellationen vor dem 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Samstag (alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Den VfB kann bei einem Sieg keiner mehr vom Relegationsplatz 16 verdrängen, die Wölfe haben mit einem Dreier möglicherweise zumindest schon das den Europa-League-Ticket gelöst. Doch nicht nur in der Partie in der Mercedes-Benz-Arena steckt Spannung. In fast allen Begegnungen geht es um viel.

Deutsche Meisterschaft

Gewinnt der FC Bayern bei RB Leipzig sind die Münchener auf jeden Fall vorzeitig und zum 29. Mal deutscher Meister, egal, wie Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf spielt.

Holt der FC Bayern ein Unentschieden, bekommen die Münchner die Meisterschale, wenn der zweitplatzierte BVB nicht gegen Düsseldorf (Platz zehn) gewinnt.

Verlieren die Bayern in Leipzig, dann müsste auch Dortmund gegen die Fortuna verlieren, um alle rechnerischen Zweifel schon vor dem letzten Spieltag am 18. Mai eindeutig zu beseitigen – auch wenn die Tordifferenz faktisch natürlich eindeutig für die Münchener spricht (plus 52 gegenüber plus 34).

Champions League

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind schon für die Königsklasse 2019/20 qualifiziert. Eine definitive Entscheidung um den vierten Platz kann am 33. Spieltag nicht fallen, weil Eintracht Frankfurt (Sonntag, 18 Uhr daheim gegen Mainz 05) und Bayern Leverkusen (daheim gegen Schalke 04) punktgleich sind mit jeweils 54 Punkten. Die Eintracht hat plus 18 Tore, Bayer plus 13.

Bis zu 1899 Hoffenheim (gegen Werder Bremen) auf Platz sieben ist die Champions League noch drin. In Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach (beim 1. FC Nürnberg), dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim haben also fünf Mannschaften noch Chancen – je nach Ausgang der Partien bis zum letzten Spieltag.

Europa League

Dadurch, dass die DFB-Pokalfinalisten FC Bayern München und RB Leipzig (Endspiel am 25. Mai in Berlin) ihr Ticket für die Champions League sicher haben, sind aus der Bundesliga die Plätze fünf bis sieben in der Europa League 2019/20 dabei.

Rechnerische Chancen hat noch der SV Werder Bremen auf Platz neun. In einer Konstellation mit fünf Clubs davor ist ein „Werder-Wunder“ allerdings eher unwahrscheinlich. Die Teams, die auch um die Champions League kämpfen, sind auch die Kandidaten für die Europa League. Nur einer davon – das Team auf Platz acht – geht am Ende leer aus.

Relegation

Nur noch der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 spielen um den „letzten Strohhalm“ in Form von zwei Spielen gegen den Zweitliga-Dritten (23. Mai und 27. Mai/der Bundesligist hat zuerst Heimrecht).

Gewinnt der VfB, hat Team von Interimscoach Nico Willig die Relegationsspiele vor dem letzten Auftritt bei Schalke 04 am 18. Mai sicher.

Spielt der VfB gegen den VfL Wolfsburg Unentschieden oder verlieren die Weiß-Roten müssen der 1. FC Nürnberg und/oder Hannover gewinnen, um eine Entscheidung um Platz 16 zu vertagen. Bei einem Unentschieden des VfB kann er von Hannover 96 nicht mehr eingeholt werden.

Abstieg

Bei Unentschieden oder Niederlage in ihren Spielen müssen sich sowohl der 1. FC Nürnberg (gegen Borussia Mönchengladbach) als auch Hannover 96 (gegen den SC Freiburg) aus der Bundesliga verabschieden. Nur bei einem Sieg bleibt die Hoffnung auf Relegations-Platz 16 am Leben – und das auch nur, wenn der VfB nicht gegen die Wölfe gewinnt.