Reboot von Buffy: Sarah Michelle Gellar verkündet Aus

Das geplante Spin-off der Kultserie "Buffy" wird nicht kommen. Das verkündete Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar persönlich in einer emotionalen Videobotschaft.
Diese Neuigkeiten dürften "Buffy - Im Bann der Dämonen"-Fans traurig stimmen: Das lang erwartete neue Kapitel aus dem "Buffyverse" wird vorerst nicht aufgeschlagen. Sarah Michelle Gellar (48) verkündete persönlich auf ihrem Instagram-Account, dass der Streamingdienst Hulu das geplante Reboot mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" offiziell eingestellt hat.