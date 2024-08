Rebellion trifft auf Leichtigkeit: Smokey Eyes neu interpretiert: So gelingt der Trend Grungy Eyes

Die 90er sind zurück - und mit ihnen der ikonische Smokey-Eyes-Look, neu interpretiert als Grungy Eyes. Dieser Sommertrend verbindet rebellischen Grunge mit einem modernen Twist und lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren. So stylt man den Trend.

Die 90er-Jahre haben viele unvergessliche Beauty-Trends hervorgebracht, doch kaum einer ist so ikonisch wie die Smokey Eyes. Dieses dunkle, rauchige Augen-Make-up mit einem Hauch von Rebellion ist nun zurück: Der Spätsommer 2024 steht ganz im Zeichen der Grungy Eyes - ein Look, der den ursprünglichen Trend aus den legendären 90ern aufgreift und ihn in ein modernes, alltagstaugliches Make-up verwandelt.

Was genau macht die Grungy Eyes aus?

Es ist dieser gewollt unperfekte Look, der an den rebellischen Geist des Grunge erinnert, aber gleichzeitig mehr Leichtigkeit mit sich bringt. Dunkle, matte Lidschatten in Schwarz, Grau oder Braun werden großzügig aufgetragen und dürfen ruhig etwas unsauber verblendet sein. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Ausdruckskraft. Verwischte Ränder und ein leicht verschmiertes Finish sind erwünscht - das gibt dem Look seine Lässigkeit.

Der Clou: Dieser Look ist einfacher zu stylen, als man denkt! Alles, was man dazu braucht, ist eine vielfältige Lidschatten-Palette in erdigen, dunklen Tönen, ein Kajalstift und Mascara. Der Lidschatten wird großzügig auf das gesamte bewegliche Lid aufgetragen und leicht nach außen verblendet. Der Kajalstift wird dicht am Wimpernkranz entlanggezogen und dann leicht verwischt - keine Sorge, wenn es nicht perfekt aussieht, genau das macht den Charme dieses Looks aus. Zum Schluss die Wimpern mit Mascara kräftig tuschen - leicht klumpige Wimpern sind hier nicht nur erlaubt, sondern erwünscht!

Wie passt dieser intensive Look zu sommerlicher Leichtigkeit?

Doch wie passt dieser intensive Look in den Spätsommer? Ganz einfach: Statt wie bei klassischen Smokey Eyes nur auf dunkle Töne zu setzen, kommt hier ein softer Farbtwist zum Einsatz. Anstelle von reinem Schwarz werden zum Beispiel Khaki oder dunkle Beerentöne verwendet, die dem Look mehr Leichtigkeit verleihen und perfekt mit sommerlichen Outfits harmonieren. Auch ein leichter Schimmer auf den Lidern kann dem Look Frische verleihen, ohne dass er den Grunge-Charakter verliert.

Damit der Look nicht zu überladen wirkt, hält man den Rest des Make-ups dezent. Ein leichter, mattierender Puder, ein Hauch von Rouge und Lippen in sanften Nude-Tönen lassen die Augen im Mittelpunkt stehen. Wichtig: Auch die Augenbrauen sollten natürlich und nicht zu stark betont werden, um den lässigen Charakter des Grungy-Eyes-Looks zu unterstreichen.

Grungy Eyes sind der perfekte Sommertrend für alle, die es unkompliziert mögen und dennoch ein Statement setzen wollen. Dieser Look verleiht jedem Styling einen Hauch von Rebellion und lässt sich dabei mühelos in den Alltag integrieren. So wird der Grunge à la Nirvana und der 90er wieder lebendig, neu interpretiert und auch 2024 absolut tragbar.