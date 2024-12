1 Bewaffnete syrische Oppositionskämpfer kontrollieren die Stadt Maarat al-Numan. Foto: dpa/Anas Alkharboutli

Anders als Russland oder die Türkei schaut der Westen beim neuen Krieg in Syrien nur zu – und muss dann mit dessen Folgen für Europa leben, kommentiert Korrespondent Thomas Seibert.











Der Westen ist im neuen Krieg in Syrien nur Zuschauer. Die Entscheidungen über Krieg und Frieden fallen in Moskau, Ankara und am Golf. Jetzt rächt sich, dass die USA und Europa den Konflikt in Syrien in den vergangenen Jahren als „eingefroren“ und damit als stabil abgetan haben.