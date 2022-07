(eee/spot) 03.07.2022 - 16:30 Uhr , aktualisiert am 03.07.2022 - 16:30 Uhr

1 Rebel Wilson fühlt sich wohl in ihrer Haut. Foto: imago images/icon SMI

Rebel Wilson macht sich offenbar nichts aus einer kleinen Gewichtszunahme im Urlaub. Auf Instagram hat die Schauspielerin eine wichtige Botschaft: "Sei die beste Version von dir selbst."















Link kopiert

Rund 35 Kilo hat Rebel Wilson (42) zuletzt während ihrem "Jahr der Gesundheit" verloren. Seither lebt die Schauspielerin einen gesunden Lifestyle, treibt regelmäßig Sport und ernährt sich nach der sogenannten Mayr-Methode. Das Schlemmen im Urlaub lässt sich die Australierin deshalb aber nicht nehmen, wie sie in einem neuen Instagram-Post verrät.

"Ich habe gerade bemerkt, dass ich in meinem Urlaub drei Kilogramm zugenommen habe. Ich bin in einem fantastischen All-Inclusive-Resort... und habe jede Selbstbeherrschung verloren", schreibt sie zu einem Foto von sich, auf dem sie im pinken Badeanzug und mit Sonnenbrille am Pool posiert.

Anschließend hat sie für ihre Followerinnen und Follower eine wichtige Botschaft parat. "Aber weißt du was? Ich kann morgen aufstehen und ins Fitnessstudio gehen und mich gesund ernähren und mich selbst lieben." Es helfe nicht, hart zu sich selbst zu sein. Jeder kenne das schlechte Gefühl, wenn man zu viel gegessen hat.

"Sei die beste Version von dir"

"Dein Gewicht definiert nicht, wer du bist. Versuch einfach dein Bestes zu geben, um gesund zu sein und sei nicht zu hart zu dir selbst. Sei die beste Version von dir", lautet ihr abschließender Appell.