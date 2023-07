3 Rebecca und Matthias Gottschalk im Vorjahr – Fabian war bereits auf dem Weg. Foto: privat

Eigentlich hätte es genug Gründe gegeben, dass sich Rebecca und Matthias nie über den Weg laufen. Dann landen sie gemeinsam in einem Auto – und es funkt. Aber wenig später will sie Schluss machen.









Freiburg und Zittau, das sind 838 Kilometer über deutsche Autobahnen. Viel weiter kann man in Deutschland nicht auseinander sein, nur Flensburg vielleicht. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine frische Beziehung. Deswegen trifft Rebecca ihr Date Matthias 31. Januar 2012 in Freiburg eigentlich, um die Sache zu beenden. „Ich dachte, das hält sowieso nicht, das erledigt sich von selbst“, sagt Rebecca heute. Sie war nur kurz für ein Praktikum in Freiburg, eigentlich studierte sie damals in Zittau, am östlichen Ende der Republik, Polen und Tschechien einen Steinwurf entfernt. Aber nichts erledigt sich an diesem Abend von selbst.