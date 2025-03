Rebecca Loos: Ehemalige Assistentin von David Beckham bekräftigt Affären-Behauptung

Rebecca Loos (47), eine ehemalige Angestellte von David Beckham (49), hat in einem ausführlichen TV-Interview ihren Affären-Behauptungen Nachdruck verliehen, die sie erstmals vor über 20 Jahren öffentlich gemacht hatte. In der Show "60 Minutes Australia" beteuerte die Ex-Assistentin des Fußballstars, diesbezüglich "nie übertrieben" und zudem "über keine einzige Sache gelogen" zu haben.

Loos hatte 2004 erstmals behauptet, dass Beckham sie für einen Seitensprung in sein Hotelzimmer eingeladen hätte, während dessen Ehefrau Victoria Beckham (50) gerade verreist war. Im Zuge der 2023 erschienenen Netflix-Doku "Beckham" waren diese Unterstellungen, die der Ex-Kicker stets bestritt, vor zwei Jahren noch einmal ins Rampenlicht gespült worden. Nun bekräftigte Loos im australischen TV einmal mehr, "die Wahrheit auf meiner Seite" zu haben.

"Menge an schrecklichen Geschichten"

Zudem sei es ein mutiger Schritt gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen, führte sie in "60 Minutes Australia" weiter aus. Schließlich habe sie sich dadurch direkt "mit dem stärksten, mächtigsten Paar in den Medien [angelegt], das alles Geld der Welt für die beste PR und die besten Anwälte hat."

Rückwirkend betrachtet, so Loos, sei sie dem Charme des Ex-Fußballers komplett verfallen. Inzwischen sei sie zwar "sehr glücklich verheiratet", die direkte Folgezeit ihrer angeblichen Enthüllung vor knapp 20 Jahren wäre aber höchst "traumatisch" für sie gewesen.

Vor allem störe sie bis heute, dass damals "eine Menge an schrecklichen Geschichten" über sie und Victoria Beckham geschrieben wurden, "jedoch nie" über David Beckham. "Ich wollte mutig und stark sein. Aber manches davon ist durchgesickert und hat mich getroffen, und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich davon erholt habe."

Zu den erneuten Behauptungen von Loos hat sich David Beckham bislang noch nicht geäußert.