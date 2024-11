Realverfilmung von Vaiana: Dwayne Johnson trägt einen Bodysuit

1 Für Maui ist selbst Dwayne Johnson zu schmächtig. Foto: Fred Duval/Shutterstock.com/imago images/Everett Collection

Für den Halbgott Maui ist selbst Dwayne Johnson zu schmächtig. Der Schauspieler und Ex-Wrestler trägt für die Realverfilmung des Disney-Films "Vaiana" einen muskelbepackten Bodysuit, wie er nun selbst zugibt.











Link kopiert



Für diese Rolle ist selbst Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (52) zu schmal. Bei den Dreharbeiten zu der Realverfilmung des Disney-Hits "Vaiana" trägt der Superstar einen extra angefertigten Bodysuit. Das gestand Johnson in einem Gespräch mit dem Magazin "Extra". Zuvor waren Paparazzi-Bilder vom Set der Live-Action-Adaption aufgetaucht, die den Hünen noch voluminöser zeigen als ohnehin gewohnt. In der Realverfilmung verkörpert Dwayne Johnson den Halbgott Maui, den er auch in der Fortsetzung "Vaiana 2" (ab 28. November im Kino) spricht.