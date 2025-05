Realschulen und Co.: Endspurt vor dem Schulabschluss – Prüfungen starten mit Deutsch

Die allermeisten Gymnasiasten haben ihre schriftlichen Abiturprüfungen schon hinter sich, nun sind die Schülerinnen und Schüler aus dem Land gefordert, die ihren Realschul- Haupt- und Werkrealschulabschluss anstreben. An diesem Dienstag stehen die ersten schriftlichen Prüfungen an. Den Anfang macht – wie bei den Abiturienten im April – das Fach Deutsch.

Laut dem Kultusministerium absolvieren etwa 44 500 Schülerinnen und Schüler die Realschulabschlussprüfung an Realschulen und Gemeinschaftsschulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit dem Bildungsgang Realschule, an Waldorfschulen und an Abendrealschulen. Ungefähr 5100 Prüflinge stehen vor ihrer Werkrealschulabschlussprüfung. Diese wird an Werkrealschulen sowie an SBBZ mit dem Bildungsgang Werkrealschule abgelegt. Weitere etwa 24 200 Schülerinnen und Schüler stehen vor der Hauptschulabschlussprüfung an Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie an SBBZ mit dem Bildungsgang Hauptschule.

Lesen Sie auch

Im Juli kann man sich mündlich prüfen lassen, das ist optional

„Ich drücke allen Schülerinnen und Schülern die Daumen“, wird Kultusministerin Theresa Schopper in einer Mitteilung zitiert. „Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und auf das Wissen, das Sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet haben. Mit dem Abschluss in der Tasche stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.“

Die Realschulabschlussprüfung wird beispielsweise verpflichtend in den Fächern Deutsch, Mathematik, in der Pflichtfremdsprache, also in der Regel in Englisch, und im Wahlpflichtfach abgelegt. In der Hauptschulabschlussprüfung werden Deutsch, Mathematik und Englisch abgeprüft. Nach der Deutschprüfung folgt am Donnerstag, 22. Mai, die Prüfung in Englisch. Die Mathematikprüfung findet am 26. Mai statt, die schriftliche Prüfung findet im Wahlpflichtfach am 28. Mai. Die optionalen mündlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik finden für die Hauptschulabschlussprüfung, die Werkrealschulabschlussprüfung und die Realschulabschlussprüfung zwischen dem 7. und 14. Juli statt. Der 18. Juli ist in der Regel dann der Tag der offiziellen Entlassung aus der Schule.