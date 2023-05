1 Bürgermeister Sebastian Mannl und der stellvertretender Schülersprecher Valentin Kling haben die Griffe und Tritte als erste ausprobiert. Foto: Martin Tschepe

Klettern ohne hohe Berge: An der Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Ludwigsburg gibt es jetzt eine Boulderwand.









Das Lächeln des Herrn Bürgermeisters wirkt ein klein bisschen gequält. Kein Wunder: Sebastian Mannl hängt schon ein Weilchen in der neuen Boulderwand auf dem Hof der Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Ludwigsburg und schaut in die Objektive der Fotografen. Dann sagt der Ludwigsburger Schultes sinngemäß: genug jetzt, das Klettern sein nämlich ganz schön anstrengend. Neben dem Bürgermeister für Mobilität, Sicherheit und Tiefbau klettert Valentin Kling. Der stellvertretende Elly-Schülersprecher hat ganz offenkundig ein klein bisschen mehr Übung. Das Duo nimmt an diesem strahlend schönen Freitagvormittag die nagelneue überdachte Kletterwand mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden höchst offiziell in Betrieb.