Ein zwölfjähriges Mädchen wird brutal zusammengeschlagen. Drei weitere Mädchen filmen die Tat mit dem Handy. Die Polizei ermittelt, die Schule sieht auch die Politik in der Pflicht.
Ein zwölfjähriges Mädchen wird auf dem Schulhof verprügelt. Als sie schon am Boden liegt, tritt ihr jemand gegen den Kopf. Ihre Mitschüler stehen tatenlos herum, niemand schreitet ein, manche verspotten das Opfer sogar. Drei Mädchen filmen die Tat mit dem Smartphone und laden die Videos später auf Tiktok und anderen Plattformen hoch.