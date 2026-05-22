Ein zwölfjähriges Mädchen wird brutal zusammengeschlagen. Drei weitere Mädchen filmen die Tat mit dem Handy. Die Polizei ermittelt, die Schule sieht auch die Politik in der Pflicht.

Ein zwölfjähriges Mädchen wird auf dem Schulhof verprügelt. Als sie schon am Boden liegt, tritt ihr jemand gegen den Kopf. Ihre Mitschüler stehen tatenlos herum, niemand schreitet ein, manche verspotten das Opfer sogar. Drei Mädchen filmen die Tat mit dem Smartphone und laden die Videos später auf Tiktok und anderen Plattformen hoch.

Es ist eine Szene, die man sonst vor allem aus Filmen kennt, die sich aber tatsächlich vor wenigen Wochen an der Gottlieb-Daimler-Realschule in Ludwigsburg abgespielt hat. Die Haupttäterin ist selbst gerade erst zwölf Jahre alt.

Nicht nur die Polizei ermittelt, auch die Schule ist bereits tätig geworden, sowohl mit Blick auf die Täterin als auch auf die drei Mädchen, die gefilmt haben. Medien- und Gewaltprävention gehören ohnehin schon zum Schulalltag. Den gesellschaftlichen Entwicklungen, die einem Verhalten wie diesem vorausgehen, sieht sich die Schule aber ohnmächtig gegenüber. „Das ist ein Problem, das nur die Politik lösen kann“, ist Schulleiter Hartmut Meier überzeugt.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Mai. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt seither wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung. „Die Ermittlungen dauern an, es konnten noch nicht alle Zeuginnen und Zeugen vernommen werden“, berichtet Steffen Grabenstein, Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, auf Anfrage. Die Beteiligten seien insgesamt überwiegend Kinder unter 14 Jahren und somit strafunmündig, was auf die Untersuchungen zunächst aber keinen Einfluss habe. Auch wenn es nicht zu einem Verfahren komme, seien in solchen Fällen auch andere Maßnahmen möglich, zum Beispiel durch das Jugendamt, so Grabenstein.

„Ich bin selbst richtig erschrocken, als ich das Video am Morgen danach gesehen habe“, berichtet der Schulleiter Hartmut Meier. Das betreffende Mädchen, das seiner Mitschülerin gegen den Kopf getreten hat, geht in die sechste Klasse und war vor diesem Vorfall nie negativ aufgefallen, berichtet er. Dann plötzlich dieser Ausbruch. „Das Kind wurde danach von der Schule verwiesen wegen der Schwere der Tat. Das muss in die Schülergemeinschaft übergehen, dass so etwas nicht folgenlos bleibt.“

Allerdings, gibt er zu bedenken: „Wenn ein Kind derartig losprügelt, kommt das nicht aus dem Nichts.“ Das Opfer bekomme selbstverständlich die nötige Betreuung, „aber auch die Täterin braucht Hilfe“. Er hoffe sehr, dass die persönlichen Umstände der jungen Täterin genauer beleuchtet werden und sie ihrerseits Betreuung erhält, damit es nicht zu weiteren Ausbrüchen kommt. „Das hätte nämlich auch ganz anders ausgehen können.“

Insgesamt betrachtet er die allgemeine Entwicklung mit Sorge. Auf der einen Seite steht die Eskalation der Gewalt. „Wir erleben zwar keinen Anstieg in Zahlen, aber die Gewalt an sich wird brutaler.“ Das decke sich mit den Erfahrungen der Polizei im Umgang mit Jugendkriminalität.

Auf der anderen Seite steht die Besessenheit von den Smartphones und das völlige Fehlen eines Unrechtsbewusstseins der filmenden Mädchen. „Ich hatte die hier zum Gespräch, und ihre Reaktion ging eher in die Richtung: Das machen doch alle.“ In der Tat stellt die Polizei dieses Verhalten immer häufiger fest, so Grabenstein, nicht nur bei Minderjährigen: Dass bei Unfällen oder Schlägereien immer öfter gefilmt wird statt zu helfen.

Regelrecht erschreckend war für Hartmut Meier die Reaktion der betreffenden Mädchen, als ihre Smartphones eingezogen und später der Polizei übergeben wurden. „Die saßen noch ewig auf dem Gang und haben geheult“, erinnert sich der Rektor. „Nicht, weil sie Angst vor der Bestrafung hatten oder weil ihnen das andere Mädchen leidgetan hat, sondern wegen ihrer Handys. Sie haben gebettelt, die Geräte wieder zu kriegen. Das war wie ein kalter Entzug.“

An der Realschule gelten klare Regeln: Handys und Smartphones sind verboten, die Schüler dürfen sie zwar bei sich tragen, auf dem Schulgelände müssen sie aber eigentlich ausgeschaltet sein. Der Grund: „Die Smartphones haben Suchtcharakter wie Alkohol oder Zigaretten.“ Allerdings seien der Schule ab einem gewissen Punkt die Hände gebunden, wenn weder Eltern noch Gesetzgeber aktiv werden.

„Smartphones gehören nicht in Kinderhände“

„Es gibt Gesetze, dass man mit 16 seinen Mofa-Führerschein machen und erst mit 18 Jahren harten Alkohol trinken darf. Und auch ein Smartphone gehört aufgrund seiner Komplexität nicht in Kinderhände“, findet der Schulleiter. Und selbst vorhandene Einschränkungen würden von Eltern oft nicht umgesetzt. Der Messenger-Dienst Whatsapp zum Beispiel oder auch Tiktok seien für Kinder unter 13 Jahren gar nicht zulässig, trotzdem wurden die Videos über diese Plattformen geteilt.

„Die Gesellschaft hat sich verändert“, stellt Hartmut Meier fest. Die Gewalt und die fehlende Empathie bei den filmenden Kindern sind nur zwei Folgen davon. Allein die Schule könne das nicht abfangen, vor allem nicht mit den vorhandenen Mitteln. Die Gottlieb-Daimler-Realschule verfügt über eine Schulsozialarbeiterin – für rund 800 Schülerinnen und Schüler. Diese mache bereits sehr viel, stoße aber an ihre Grenzen, und der Bedarf an Einzelgesprächen steigt stetig. „Eigentlich bräuchte eine Schule von unserer Größe nicht nur eine Schulsozialarbeit, sondern ein multifunktionales Team mit beispielsweise einer Schulkrankenschwester und einem Jugendpsychologen.“ In anderen Ländern sei so etwas durchaus üblich.