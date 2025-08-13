Realitystar will in die Politik: Janik Kontalis: Yeliz Kocs Ex kandidiert als Oberbürgermeister

Jannik Kontalis, Yeliz Kocs Ex-Freund und Realitystar, kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach. In seinem Programm verspricht er unter anderem faire Dönerpreise und kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen.
Jannik Kontalis (29), Ex-Freund von Yeliz Koc (31) und bekannt als Reality-TV-Star, hat den nächsten Schritt in seiner Karriere geplant: Er tritt als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach an - gegen insgesamt acht andere Mitbewerber, darunter auch Amtsinhaber Felix Heinrichs (36). Nun hat er sein Wahlprogramm veröffentlicht.