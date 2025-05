Remember Monday Britische Königsfamilie wünscht ESC-Trio "viel Glück in Basel"

Mit einem ganz besonderen Gruß wünscht die britische Königsfamilie dem Country-Pop-Trio Remember Monday "viel Glück in Basel". Charlotte Steele, Holly-Anne Hull und Lauren Byrne vertreten ihr Land mit dem Gute-Laune-Song "What The Hell Just Happened?"