Reality-TV-Star nicht mehr bei VOX: Daniela Büchner ist kein Teil mehr von Goodbye Deutschland!

1 Daniela Büchner ist aktuelle kein Teil mehr von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Foto: imago/Future Image

Daniela Büchner hat sich von der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland!" verabschiedet. Die Gründe für ihren Ausstieg hat sie noch nicht verraten, aber: "Es ist ein Abschied vielleicht nicht für immer, aber vorerst."











Aus und vorbei: Der Reality-TV-Star Daniela Büchner (46) wird nicht mehr bei der beliebten VOX-Dokusoap-Reihe "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen sein. Das gab die Witwe von Jens Büchner (1969-2018) am Mittwochabend, den 28. Februar, in einer ihrer Instagram-Story bekannt. Schon länger war sie nicht mehr Teil der Serie, was nun auch bei ihren Fans Fragen aufwarf. Einer ihrer Follower wollte wissen, wann sie denn wieder dabei sein werde. Die ernüchternde Antwort: "Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei 'Goodbye Deutschland!' sehen."