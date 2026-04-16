Aus dem Dschungelcamp kam Ariel mit langem, platinblondem Haar zurück. Nun unterzog sich der Realitystar einer markanten Typveränderung. Die künftige Schweizer Bachelorette trägt jetzt eine knallrote, deutlich kürzere Frisur mit Pony.
Reality-Sternchen Ariel (22) ist nach einer radikalen Typveränderung kaum wiederzuerkennen. Die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin und nächste Schweizer Bachelorette trennte sich von ihrem langen, platinblonden Haar mit Extensions. Via Instagram-Story nimmt sie ihre Fans zum Umstyling mit.