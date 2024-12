Reality-TV-Darstellerin frisch verliebt: Patricia Blanco und Ben: Wir sind auf dem Weg in die große Liebe

Anfang November tauchten die ersten Fotos von Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco​​ (53) und ihrem Ben rund um einen Traumurlaub auf Sansibar auf. Die "Bild"-Zeitung berichtete damals, dass die beiden sich in einem Hamburger Restaurant kennengelernt hatten. Am Samstag (30. November) zeigte sie sich mit ihrem neuen Freund zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich. Die Wahl für diesen bedeutenden Moment fiel auf die "Movie Meets Media"-Party im Hotel Atlantic in Hamburg.

"Love you", schreibt sie in einer Instagram-Story zu einem Arm-in-Arm-Foto von der Veranstaltung. In der nächsten Story bedankt sie sich strahlend für die vielen Glückwünsch zu ihrer neuen Beziehung. "Wir werden sehen, was die Zeit bringt", sagte sie in einem Selfie-Clip und fügt hinzu: "Ich bin sehr sehr glücklich".

"Wir sind beide auf dem Weg in die große Liebe"

Am Tag nach dem Red-Carpet-Debüt meldete "RTL", dass Patricia Blanco​​ und Ben sich vor fünfeinhalb Wochen kennengelernt haben. "Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt", verriet die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) und dessen Ex-Frau Mireille Blanco über ihre Gefühle. Sie fühle sich bei Ben so angekommen, schwärmte Blanco, es sei "eine Fusion".

Schwer wird es offenbar nur, wenn die beiden mal nicht zusammen sein können: "Also mir fehlt Ben unheimlich, wenn er mal kurz nicht da ist", sagte die gebürtige Unterhachingerin über den Hamburger Unternehmer, der laut Sender Vater zweier Söhne ist. Und auch er spürt offenbar die große Anziehung: "Wir sind beide auf dem Weg in die große Liebe", bestätigte er im Doppel-Interview. Darüber hinaus stellt er klar, dass sich "erstmal gar nichts" ändern werde, außer: "Ich bin der Mann an ihrer Seite. Patricia ist die, die im Rampenlicht steht, ich nicht."

Große Liebe nach langer Beziehung

Zuletzt war Patricia Blanco in einer langen und mitunter turbulenten Beziehung mit einem Hamburger Selfmade-Millionär. Ab 2019 waren sie und Moderator Andreas Ellermann (geb. 1965) ein Liebespaar, wohnten zusammen; es gab sogar einen Hochzeitsantrag. Doch im Mai 2023 erfolgte die endgültige Trennung.

Bis heute sind die beiden nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen, wie ihr jüngster Instagram-Clip zeigt. Darin kommt sie unter anderem nochmal auf einen Streit um den Verlobungsring zu sprechen. "Und ansonsten dir noch ein schönes Leben", schließt Blanco ihre Message an ihren Ex-Verlobten.