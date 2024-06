Elissia mischt mit bei „Ex on the Beach“

1 Elli ist bei „Ex on the Beach“ dabei. Foto: RTL

Ihr erster Auftritt bleibt in Erinnerung: Als Elissia La Lacona Pinilla, kurz Elli, am mexikanischen Sandstrand auf ihren Ex-Freund Phillip trifft, geigt sie dem erst einmal ordentlich die Meinung. Für diesen Moment ist Elli extra aus Leonberg angereist. Die Szene wird gefilmt – und ist gerade zu sehen bei der RTL-Sendung „Ex on the Beach“. Das Prinzip ist simpel: In einer Traumvilla treffen verschiedene Reality-Sternchen auf ihre Ex-Partner, die wiederum mit den Ex-Partnern anderer Teilnehmer anbandeln können.