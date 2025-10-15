Kim Virginia und Nikola Glumac sind nach zwei Verlobungen und einer Trennung nun verheiratet. Ganz ohne Freunde und Familie traten sie in Las Vegas vor den Traualtar. Eine größere Feier soll noch folgen.
Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) sind offiziell verheiratet. Die Reality-Stars gaben sich am Mittwoch in der Little White Wedding Chapel in Las Vegas das Jawort - ohne jegliche Gäste. Nach der Trauung verkündete Virginia in ihrer Instagram-Story: "Leute, es ist eine Wifey im Haus. Wir sind jetzt ganz offiziell Mr. und Mrs..." Den Nachnamen, auf den sich das Paar einigte, verriet sie nicht.