Kim Virginia und Nikola Glumac sind nach zwei Verlobungen und einer Trennung nun verheiratet. Ganz ohne Freunde und Familie traten sie in Las Vegas vor den Traualtar. Eine größere Feier soll noch folgen.

Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) sind offiziell verheiratet. Die Reality-Stars gaben sich am Mittwoch in der Little White Wedding Chapel in Las Vegas das Jawort - ohne jegliche Gäste. Nach der Trauung verkündete Virginia in ihrer Instagram-Story: "Leute, es ist eine Wifey im Haus. Wir sind jetzt ganz offiziell Mr. und Mrs..." Den Nachnamen, auf den sich das Paar einigte, verriet sie nicht.

Frischgebackenes Ehepaar feiert ausgelassen Auch in einem Instagram-Clip meldete sich das frischgebackene Ehepaar zu Wort. "Just married", sagt Kim Virginia darin und präsentiert ihren Hochzeitslook. Die Reality-Bekanntheit entschied sich demnach für ein Neckholder-Brautkleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu wählte sie Perlenschmuck und einen Schleier mit Blumen-Applikationen. Ehemann Glumac ist in einem zartrosa Anzug und einem weißen Hemd zu sehen.

Trotz aller Freude konnte sich Virginia einen kleinen Seitenhieb auf ihren Mann nicht verkneifen: Statt des klassischen "I do" habe er vor dem Altar versehentlich "I take" gesagt. Doch das schien sie nicht lange zu stören: Im Clip sind die beiden zu sehen, wie sie gemeinsam im Cabrio Liebeslieder singen. Sam Smiths "Fire on Fire" zitierte Virginia auch in der Nachricht zum Beitrag.

"Schönster Tag meines Lebens"

Unter dem Video teilte Glumac seine Emotionen. "Und damit sag ich nur... Schönster Tag meines Lebens! Ich hab die Liebe meines Lebens geheiratet", schrieb er. "Wer hätte das gedacht letztes Jahr, als wir uns nach drei Jahren zum zweiten Mal gesehen haben... dass du, genau du, ein Jahr später meine Frau sein wirst", ergänzte er.

Mit der Hochzeit ist für das Paar aber noch lange nicht Schluss: Wie Kim Virginia in einer Instagram-Story erzählte, wollen sie den besonderen Moment weiter feiern - unter anderem mit einem Spaziergang im Brautkleid durch Las Vegas. Und auch eine große Hochzeitsfeier folge noch. Die jetzige Eheschließung sei vergleichbar mit einer standesamtlichen Trauung.

Turbulente Liebesgeschichte

Kim Virginia und Nikola Glumac machten erst im November 2024 ihre Beziehung öffentlich. Im Februar verkündeten sie dann, Nachwuchs zu erwarten. Kurz nach der ersten Verlobung im Mai 2025 dann die traurige Nachricht: Kim Virginia erlitt eine Stillgeburt. Kurz zuvor hatte sich das Paar getrennt. Ein Liebes-Comeback gaben sie jedoch wenige Wochen später bekannt. Im September 2025 ging Glumac dann ein zweites Mal vor seiner jetzigen Ehefrau auf die Knie.