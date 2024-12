In ihrer rund 20-jährigen Karriere hat Kader Loth (51) fast alle Reality-Formate mitgenommen, die das deutsche Trash-TV zu bieten hat. Mit der Eröffnung eines eigenen Beauty-Salons baut sie sich nun ein seriöses zweites Standbein auf. Am 30. November brachte sie das Projekt mit einer rauschenden Party an den Start.

Reality-Karriere mit "Ablaufdatum"

Schon im Vorfeld hatte die Reality-Queen deutlich gemacht, dass die Eröffnung ihres Shops "Kader Loth Beauty" in der noblen Berliner Leibnizstraße für sie zwar ein Herzensprojekt darstellt, aber auch handfeste finanzielle Gründe hat. Der "Bild" erklärte sie dazu: "Es war mir immer schon wichtig, eine zweite wirtschaftliche Stütze aufzubauen. Ich bin zwar gut gebucht als Reality-Star, aber das hat auch ein Ablaufdatum!"

Lesen Sie auch

Zudem verriet sie, dass in ihrem Laden nicht persönlich hinter dem Tresen zu stehen gedenke. "Ich werde selbst nicht arbeiten", so die mehrfache "Dschungelcamp"-Teilnehmerin. "Ich bleibe als Investorin und Inhaberin im Hintergrund und werde mir eine Geschäftsführerin einstellen."

Beauty-Shop als Altersvorsorge

In einem weiteren Interview mit dem "Berliner Kurier" stellte sie klar: "Ich muss auch an meine Rente denken, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Von 400 Euro Rente kann man nicht leben. Man weiß nie, ob man in ein paar Jahren noch gesund ist." In ihr jüngstes Projekt habe sie ihre gesamten Ersparnisse gesteckt und hoffe nun, dass es nicht ihr letztes sein werde.

Bei der Eröffnungsparty am Samstagabend stach die frisch gebackene Geschäftsinhaberin in ihrem glitzernden Pailletten-Outfit und einer glamourösen Federkrone auf dem Haupt aus der Menge deutlich heraus. Doch auch ihre geladenen Gäste, die sich zum überwiegenden Teil ebenfalls aus dem deutschen Reality-Star- und Castingshow-Fundus rekrutierten, hatten sich zu dem Anlass ordentlich in Schale geworfen.

Rauschendes Fest mit Trash-TV-Kollegen

Zu den feierlustigen Promis zählten unter anderem die ehemalige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (34) und ihre singende Kollegin Doreen Steinert (38), die vor rund 20 Jahren über ihre Teilnahme an der RTL-Show "Popstars" bescheidenen Ruhm erlangte. Zudem wurde das deutsch-brasilianische Model Gisele Oppermann (37) gesichtet, ebenso wie der DSDS-Veteran und "Dschungelcamp"-Macho Cosimo Citiolo (42).