Reality-Star: Iris Klein heißt jetzt offenbar wieder Katzenberger

Schon seit dem Sommer spricht Iris Klein über ihren Wunsch der Namensänderung. Jetzt heißt der Reality-Star offenbar wieder offiziell Iris Katzenberger.
Schon seit einiger Zeit spricht Daniela Katzenbergers (39) Mutter Iris Klein (58) darüber, dass sie wieder Iris Katzenberger heißen möchte. Hintergrund ist die Trennung und Scheidung von Ex-Mann Peter Klein (58). Jetzt hat sich die Reality-Persönlichkeit auf Instagram zu Wort gemeldet und offenbar den Vollzug der Namensänderung bestätigt. In einer Story teilte die 58-Jährige eine Aufnahme ihres Personalausweises, der am 24. Oktober ausgestellt wurde.