Reality-Star: Iris Klein heißt jetzt offenbar wieder Katzenberger

Schon seit dem Sommer spricht Iris Klein über ihren Wunsch der Namensänderung. Jetzt heißt der Reality-Star offenbar wieder offiziell Iris Katzenberger.

Schon seit einiger Zeit spricht Daniela Katzenbergers (39) Mutter Iris Klein (58) darüber, dass sie wieder Iris Katzenberger heißen möchte. Hintergrund ist die Trennung und Scheidung von Ex-Mann Peter Klein (58). Jetzt hat sich die Reality-Persönlichkeit auf Instagram zu Wort gemeldet und offenbar den Vollzug der Namensänderung bestätigt. In einer Story teilte die 58-Jährige eine Aufnahme ihres Personalausweises, der am 24. Oktober ausgestellt wurde.

Iris Klein: "Kämpfen lohnt sich immer" "Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meinem neuen/alten Namen. Auch meine Familie freut sich sehr", schreibt die "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin in dem sozialen Netzwerk. Und weiter: "Kämpfen lohnt sich immer."

Die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser (33) hatte sich bekanntermaßen Anfang 2023 von Peter Klein getrennt. Während der Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gab es ein Eifersuchtsdrama um den Schlagersänger, der als Begleiter von Lucas Cordalis (58) in Australien war. Die Vorwürfe damals: Er soll dort Begleiterin Yvonne Woelke (46) nähergekommen sein.

Bürokratische Hürden standen vor Namensänderung

Schon im Sommer dieses Jahres sprach Iris Klein dann über ihren Wunsch, den Namen ihres Ex-Mannes abzulegen. "Ich will den Namen Katzenberger wieder annehmen und da muss ich wirklich kämpfen", sagte sie schon im Juli im Gespräch mit RTL.

Doch bürokratische Hürden hätten die gewünschte Namensänderung zunächst verzögert. "Ich muss so viel beim Standesamt regeln, da gibt es Bestimmungen. Du brauchst eine Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtsregister, du brauchst ein Führungszeugnis, Verdienstbescheinigung. Die wollen so viel. Eine Stellungnahme. Und das dauert so lange, bis dieser Name endlich durch ist", so Klein. Nun scheint es gelungen zu sein.

Ihre neue Beziehung zu Partner Stefan Braun gab sie im April 2024 bekannt. Ihr Partner ist laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung seit 20 Jahren geschieden, kinderlos und selbstständig im Vertrieb tätig. Zuvor war Klein mit "Mr. T" liiert, dessen wahren Namen sie nie bekannt machte. Im Sommer 2023 präsentierte sie ihn erstmals ihren Followern. Anfang 2024 gab sie die Trennung bekannt.