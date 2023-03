Was ist bei „Köln 50667“ los?

Alles neu bei „Köln 50667“: Die Reality-Soap auf RTLzwei setzt auf einen veränderten Cast und frische Locations. Was steckt hinter den radikalen Veränderungen?









Wer dieser Tage bei „Köln 50667“ einschaltet, wird gewaltige Veränderungen feststellen. Etliche Charakter sind weg, zahlreiche neue Gesichter dabei. Die Reality-Soap gehört seit Jahren fest zum Vorabendprogramm bei RTLzwei, wieso also ist seit Mitte März alles neu?

Im DWDL-Interview verriet Vittorio Valente, Chef der Produktionsfirma Filmpool, Ende des vergangenen Jahres: „Zum zehnjährigen Jubiläum werden wir ‚Köln 50667’ wirklich komplett verändern. Der größte Relaunch aller Zeiten steht an.“ Die Handlung werde in einen anderen Kölner Stadtteil umziehen, so Valente. Man wolle näher bei der klassischen Zielgruppe ansässig sein. „Insgesamt werden wir erwachsener.“ Diesen Schritt geht man nicht ohne Grund. Die sinkenden Einschaltquoten im linearen Fernsehen haben Spuren hinterlassen. Man wolle das Format nicht wegschmeißen, „nur weil die jungen Leute die Serie auf anderen Geräten schauen“, erklärte der Filmpool-Chef.

Der Relaunch brachte auch zahlreiche personelle Veränderungen mit sich. Zehn Darsteller sind nicht mehr Teil des Casts, dazu gehören Pia Tilman, Zico Banach und Diana Schneider. Teil der neuen Welt von „Köln 50667“sind dagegen unter anderem Anna Iffländer und Leoni Baltz. Die Handlung spielt nun in einem Mehrfamilienhaus, welches im Kölner Stadtteil Mülheim steht.

Zu sehen sind die Folgen seit 20. März, 18.05 Uhr, bei RTLzwei. Die Soap läuft immer von Montag bis Freitag. Der Start der neuen Ära war verhalten. „Köln 50667“ verzeichnete am Montag laut DWDL 190.000 Zuschauende sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Serie lag demnach sogar unter dem bisherigen Jahresschnitt.