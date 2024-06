So leben die Brüder in den Hollywood Hills

6 Ein zumindest auf den ersten Blick ungleiches Zwillingspaar: Bill (links) und Tom Kaulitz Foto: ©Netflix

In der Serie „Kaulitz & Kaulitz“ geben Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel Einblicke in ihr glamouröses Leben in Los Angeles. Sie zeigen aber auch, wie sie die Jahre als geliebte und gehasste Teenie-Idole geprägt haben.











Als Bill und Tom Kaulitz im Jahr 2010 in Los Angeles gelandet sind, wollten sie vor allem eines: Ruhe. Eine Pause von ihrer Karriere und dem Trubel in ihrer Heimat. Ausgerechnet hier. An einem Ort, der Menschen mit großen Träumen anlockt, die sich genau das Gegenteil erhoffen.