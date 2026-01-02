Reality-Fans kennen sie: Wer ist Dschungelcamperin Ariel?

Für sie ist das Dschungelcamp ein großer Schritt zu mehr Bekanntheit: Die Schweizerin Ariel kennen bisher nur Reality-Experten aus diversen Formaten.

Ab 23. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (täglich live um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) in eine neue Staffel. Im Dschungelcamp 2026 versammeln sich nicht nur bekannte Namen wie Schauspiel-Urgesteine Hardy Krüger (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) oder der umstrittene Musiker Gil Ofarim (43). Traditionell mischen auch Gesichter aus der Reality-Welt mit, die nicht jedem TV-Zuschauer auf Anhieb ein Begriff sind.

Dauerzoff und Datingversuche Das beste Beispiel in der 19. Staffel ist Reality-Sternchen Ariel. Laut RTL wurde die Schweizerin am 12. April 2003 in Basel geboren. Seit April 2024 ist sie Mutter ihrer Tochter Ileyna Amani. In ihren Mama-Alltag nimmt die Influencerin unter anderem ihre rund 208.000 Instagram-Follower mit.

Im deutschen Reality-TV wurde Ariel zunächst durch das RTL+-Dating-Format "Love Fool" bekannt, in dem sie mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger ihre Beziehung verheimlichen und sich als Single ausgeben musste. Später scheiterte die Liebe zu dem Vater ihrer Tochter, Ariel warf ihrem Ex-Partner Giuliano Lügen und Betrug vor. Seitdem liefern sich die beiden immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen, die auch die Vaterschaft betreffen. Das Ex-Paar nahm 2025 an "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" teil und gewann trotz lautstarken Streitigkeiten die Staffel.

2025 war Ariel zudem in der fünften Staffel der Kuppelshow "Are You The One? - Realitystars in Love" mit dabei, für das große Liebesglück reichte es allerdings nicht. Im selben Jahr war sie in der Reality-Spielshow "The 50" zu sehen, dort wurde es nur der 20. Platz. Die Reality-Kandidatin konnte sich bisher mit ihrer direkten Art ("Peinlichhhhh") und aufbrausenden Ausrastern einen Namen machen, mit beidem wird sie sicherlich auch im Dschungelcamp schnell zu Berühmtheit gelangen.