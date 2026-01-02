Reality-Fans kennen sie: Wer ist Dschungelcamperin Ariel?

Für sie ist das Dschungelcamp ein großer Schritt zu mehr Bekanntheit: Die Schweizerin Ariel kennen bisher nur Reality-Experten aus diversen Formaten.
Ab 23. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (täglich live um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) in eine neue Staffel. Im Dschungelcamp 2026 versammeln sich nicht nur bekannte Namen wie Schauspiel-Urgesteine Hardy Krüger (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) oder der umstrittene Musiker Gil Ofarim (43). Traditionell mischen auch Gesichter aus der Reality-Welt mit, die nicht jedem TV-Zuschauer auf Anhieb ein Begriff sind.