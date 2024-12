Am vergangenen Samstag, den 7. Dezember 2024, wurden das erste Mal in der Geschichte von Reality-TV die „Reality-Awards“ verliehen. In gleich 12 Kategorien konnten die Fans für ihre Favoriten abstimmen.

Reality-Awards: Diese TV-Persönlichkeiten fuhren als Sieger nach Hause

Lovestory des Jahres: Mike Heiter & Leyla Lahouar (Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!)

Dennis Gries & Katja Gretschuchin (Die Bachelors)

Lukas Baltruschat & Jennifer Iglesias (Are You The One? Realitystars in Love 2024)

Sexytime des Jahres: Marc-Robin Wenz & Asena Neuhoff (Are You The One? Realitystars in Love 2024)

Seleya & Lucia (Princess Charming 2024)

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas (Germany Shore 2023)

Lesen Sie auch: Diese Reality-Shows gibt es auf Netflix

Reality-Doku des Jahres: Bushido & Anna Maria: Alles auf Familie (RTL+)

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben (RTL2)

Davina & Shania – We Love Monaco (RTL2)

Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie (RTL2)

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie (RTL2)

Diese Ochsenknechts (Sky)

Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino (Sky)

The Real Housewives of Munich

Faker des Jahres: Xander Stephinger (Make Love, Fake Love 2024)

Aleks Petrović (Kampf der Realitystars)

Anna-Carina Woitschack (Die Verräter 2023)

Serkan Yavuz (Das Sommerhaus der Stars 2023 / The 50 2024)

Beef des Jahres: Aleks Petrović & Maurice Dziwak (Kampf der Realitystars 2024 / Das Sommerhaus der Stars 2023)

Gina Beckmann & Emily Katarzyna (Prominent getrennt 2024)

Giulia Siegel & Kader Loth (Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden)

Jennifer Iglesias & Nadja Großmann (Are You The One? Realitystars in Love 2024)

Lustigster Realitystar des Jahres: Gigi Birofio (Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden 2024)

Emmy Russ (Are You The One? Realitystars in Love 2024 / Reality Queens 2024)

Maurice Dziwak (Das Sommerhaus der Stars 2023 / Kampf der Realitystars 2024)

Winfried Glatzeder (Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden)

Cringe-Moment des Jahres: Claudia Obert & Max Suhr (Das Sommerhaus der Stars)

Josh Stodel (Temptation Island)

Aleks Petrović (Das Sommerhaus der Stars)

Trennung des Jahres Chiara Fröhlich & Lukas Baltruschat (Prominent getrennt 2024)

Ricarda Raatz & Maurice Dziwak (Das Sommerhaus der Stars 2023)

Xander Stephinger & Lisa Postel (Make Love, Fake Love 2024)

Beliebteste Reality des Jahres Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare (RTL / RTL+)

Are You The One? (RTL+)

Are You The One? Realitystars in Love (RTL+)

Bachelor in Paradise (RTL+)

Die Bachelors (RTL / RTL+)

Die Verräter – Vertraue Niemandem! (RTL / RTL+)

Ex on the Beach (RTL+)

Germany Shore (Paramount+)

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL / RTL+)

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden (RTL / RTL+)

Kampf der Realitystars (RTL2)

La Familia (House of Reality) (RTL2)

Love Fool (RTL+)

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe (RTL2)

Make Love, Fake Love (RTL+)

My Mom, Your Dad (RTL+)

Princess Charming (RTL+)

Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen (RTL+)

Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel (RTL+)

Temptation Island – Versuchung im Paradies (RTL+)

Temptation Island VIP – Versuchung im Paradies (RTL+)

The 50 (Prime Video)

Reality-Host des Jahres: Sophia Thomalla – Are You The One? Realitystars in Love, Are You The One?

Amira Aly – My Mom, Your Dad

Cathy Hummels – Kampf der Realitystars

Filip Pavlović – Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel

Jan Köppen und Sonja Zietlow – Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Janin Ullmann – Make Love, Fake Love

Lola Weippert – Temptation Island VIP – Versuchung im Paradies, Temptation Island – Versuchung im Paradies

Sonja Zietlow – Die Verräter – Vertraue Niemandem!

Sylvie Meis und Oli P. – Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe

Realitystars des Jahres (weiblich): Leyla Lahouar

Cecilia Asoro

Danni Büchner

Emmy Russ

Georgina Fleur

Kader Loth

Kim Virginia Hartung

Paulina Ljubas

Sandra Sicora

Theresia Fischer

Realitystars des Jahres (männlich): Mike Heiter

Aleks Petrović

Calvin Kleinen

Cosimo Citiolo

Gigi Birofio

Maurice Dziwak

Max Bornmann

Sam Dylan

Tommy Pedroni

Yasin Mohamed

Reality-Awards verpasst? Hier können Sie die Show streamen

Wer die Show verpasst hat, kann die „Reality-Awards“ auf RTL+ auch im Nachhinein noch streamen.

Was sonst noch passiert ist

Den Auftakt der Show machte die neue Genre-Hymne „Reality“ von Kader Loth, Melody Haase und Estefania Wollny. Calvin Kleinen gesellte sich später dazu und präsentierte seinen Song „Sophia Thomalla macht mich Balla Balla“. Für den heißesten Moment des Abends sorgten die SIXX PAXX, die das Publikum auf die Kategorie „Sexytime des Jahres“ einstimmten. Diese wurde von einer Laudatio des leicht bekleideten Fabio De Pasquale und einem halbnackten Diogo Sangre noch übertroffen. Eine emotionale Überraschung gab es von Christina Dimitriou, die bei ihrer Rede bekannt gab, dass sie Nachwuchs erwartet.