Realer Krimi gibt Rätsel auf: Reul kritisiert Informationsfluss nach Gelsenkirchener Coup

Ein spektakuläres Ganoven-Stück und viele offene Fragen: Innenminister Reul wundert sich über die Gelsenkirchener Sparkasse – und über das viele Bargeld im Tresor. Was steckt hinter dem Einbruch?
Düsseldorf/Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Bank-Einbruch in Gelsenkirchen hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisch über die Kooperation mit der betroffenen Sparkasse geäußert. "Fest steht: Weil die Informationen gefehlt haben und nicht zur Verfügung gestellt wurden, mussten Polizei und Staatsanwaltschaft hier tätig werden", sagte Reul der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.