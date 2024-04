1 Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona hatten im Clásico das Nachsehen. Foto: AFP/OSCAR DEL POZO

Es ist der Aufreger im Clásico. War der Ball von Jungstar Yamal im Tor oder nicht? Der Video-Schiedsrichter kann es nicht auflösen. Am Ende gewinnt Real 3:2.











Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat nach der Aufregung im Clásico um das nicht gegebene Tor von Barça-Jungstar Lamine Yamal das Fehlen der Torlinientechnik in Spanien angeprangert. „Es ist eine Schande für den Fußball. Andere Ligen haben es. Es wird in dieser Welt so viel Geld bewegt und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist“, sagte ter Stegen nach dem 2:3 des FC Barcelona im Spitzenspiel bei Erzrivale und Tabellenführer Real Madrid am Sonntag.