Real Madrid gegen FC Barcelona: Lewandowski beschert Flick einen furiosen Sieg im Clásico

2 Barcelonas Robert Lewandowski leitet das Debakel für Real Madrid ein. Antonio Rüdiger (M) erlebt einen bitteren Abend. Foto: Bernat Armangue/AP

Zwei Tore von Robert Lewandowski bringen den FC Barcelona bei Real Madrid in die Spur. Trainer Hansi Flick erlebt einen grandiosen Fußball-Abend beim deutlichen Auswärtssieg.











Madrid - Dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Robert Lewandowski hat Hansi Flick in seinem ersten Clásico als Trainer des FC Barcelona einen fulminanten 4:0 (0:0)-Sieg bei Real Madrid gefeiert. Der frühere Angreifer des FC Bayern traf in der 54. und 56. Minute für Barça, das als Tabellenführer der Primera División nun sechs Punkte vor dem spanischen Fußball-Rekordmeister liegt. Für den 36 Jahre alten Lewandowski waren es die ersten Tore in einem Ligaspiel gegen Real. Lamine Yamal (77.) und Rafinha (84.) machten das Debakel für die Elf von Carlo Ancelotti perfekt.