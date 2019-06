21 Fußball-Star Sergio Ramos von Real Madrid hat seine langjährige Lebenspartnerin Pilar Rubio geheiratet. Foto: Getty Images

In Spanien war es die Hochzeit des Jahres: Fußballstar Sergio Ramos und TV-Moderatorin Pilar Rubio haben sich am Samstag das Ja-Wort gegeben.

Sevilla - Der spanische Fußball-Star Sergio Ramos von Real Madrid hat seine langjährige Lebenspartnerin Pilar Rubio geheiratet. Der 33-jährige Clubkollege des deutschen Nationalspielers Toni Kroos und die acht Jahre ältere TV-Moderatorin und Schauspielerin gaben sich am Samstag in der Kathedrale von Sevilla im Süden Spaniens das Ja-Wort. Unter den Gästen waren sehr viele Prominente, darunter der britische Fußball-Star David Beckham und Ehefrau Victoria, die von den Hunderten Schaulustigen bei ihrer Ankunft bejubelt wurden. Medienvertreter und TV-Kameras mussten draußen bleiben, so dass es zunächst keine Bilder von der kirchlichen Zeremonie gab.

Nach der Trauung, die von spanischen Medien als „Hochzeit des Jahres“ bezeichnet wurde, posierten die frischgebackenen Eheleute vor der Kathedrale für die zahlreich erschienenen Fotografen. Sie küssten sich zwei Mal, winkten und warfen Küsschen in die jubelnde Menge. Die Braut trug ein glitzerndes Hochzeitskleid und zur Überraschung aller einen Strauß schwarzer Blumen. „Ich will keine normale Braut sein“, hatte sie vorher gesagt.

Zahlreiche Promis auf der Party

Zur kirchlichen Trauung und zur anschließenden Privat-Party auf einer andalusischen Finca wurden nach Medienberichten 400 bis 500 Gäste eingeladen, darunter das gesamte Real-Team, zahlreiche weitere Berufskollegen von Ramos sowie Politiker, Stierkämpfer und Stars der spanischen Musikszene. Viele Medienberichte, wonach auf der Party unter anderem auch die australische Hard-Rock-Band AC/DC auftreten sollte, hatte das Brautpaar bis Samstagabend weder bestätigt noch dementiert.

Ramos und Rubio sind seit knapp sieben Jahren ein Paar. Sie haben drei gemeinsame Söhne. Ramos ist Kapitän von Real und auch der spanischen Nationalmannschaft. Mit dem Verein gewann der Abwehrmann unter anderem vier Mal die Champions League, mit „La Roja“ wurde er 2010 Weltmeister. Seine künftige Ehefrau ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Spaniens.