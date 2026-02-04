Real-Madrid-Fanclub in Stuttgart: Ist das KI oder kann das weg? Was Stuttgarter Kreative daraus machen

Eine Ausstellung in der spanischen Sportsbar Peña Real Madrid zeigt, wie Stuttgarter Kunstschaffende mit KI umgehen – kritisch, überraschend und mit Blick auf bedrohte Jobs.
Eine spanische Sportsbar als Ausstellungsraum, künstliche Intelligenz als künstlerisches Werkzeug und die große Frage nach der Zukunft kreativer Arbeit: In der Peña Real Madrid Stuttgart, beim offiziellen Fanclub der Königlichen, an der Immenhofer Straße zeigt der KI-Stammtisch Werke von Kunstschaffenden aus der Region. Was zunächst nach einem ungewöhnlichen Ort für Kunst klingt, entpuppt sich als idealer Rahmen für eine Ausstellung, die mit voller Absicht irritieren will.