Real Madrid: „Ewiger“ Luka Modric übertrifft Puskas-Rekord

1 Luka Modric traf zum 1:1 in Valencia. Foto: IMAGO/Jose Torres

Real Madrid dreht die Partie beim FC Valencia in Unterzahl. Im Fokus stehen Rot-Sünder Vinicius Junior – und einmal mehr Luka Modric. Der kroatische Superstar bricht bei den Königlichen einen Rekord, der lange Zeit unerreichbar schien.











Real Madrid hat sich in Unterzahl an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga gekämpft. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen am Freitagabend dank zweier später Treffer 2:1 (0:1) im Nachholspiel beim FC Valencia. Damit verdrängte der Champions-League-Sieger Atlético Madrid von der Spitzenposition, der Stadtrivale hat aber eine Partie weniger absolviert.