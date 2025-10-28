Reaktivierte Bahnstrecke nach Calw: Emissionsfrei nach Calw – aber zur Wartung quer durchs Land

Die Batteriezüge der Hermann-Hesse-Bahn sollen von 2026 an fahren – doch gewartet werden sie weit entfernt in Offenburg. Für die jeweilige Überführung gibt es keine einfache Route.
Nach einer langen und zähen Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeit soll die Hermann-Hesse-Bahn von Ende Januar 2026 an ihren Betrieb aufnehmen. Seit längerer Zeit geht dann in Baden-Württemberg eine stillgelegte Bahnstrecke wieder in Betrieb und schließt Calw auf kurzem Weg via Weil der Stadt und Renningen ans Schienennetz der Region Stuttgart an.