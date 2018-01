Reaktionen zum Rauswurf von Hannes Wolf „Ihr könnt alles außer Hochdeutsch, Bahnhof, VfB“

Von red 28. Januar 2018 - 14:24 Uhr

Fritzle in die eine Richtung, Hannes Wolf in die andere: Der Trainer und der VfB gehen getrennte Wege. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart trennt sich von Hannes Wolf und die Fans, Blogger und Medienvertreter sind uneins. War es der richtige Schritt? Auch in die Trainer-Diskussion steigen die Anhänger ein.

Stuttgart - Das 0:2 gegen Schalke 04 war eine Niederlage zu viel. Der VfB Stuttgart hat sich am Sonntagmorgen von Trainer Hannes Wolf getrennt. Ist der Rauswurf die bitterste Niederlage des VfB in den vergangenen Monaten, wie es unser Sportressort-Leiter Dirk Preiß kommentiert? Der Club wollte sich unabhängiger von den Launen der Branche machen und bietet jetzt nur ein trauriges, so Preiß.

Und die Fans? Was sagen die VfB-Anhänger zum erneuten Trainerwechsel bei ihrem Club? Waren die ersten Reaktionen am frühen Sonntagmorgen ausschließlich wütend und voller Unverständnis, bietet sich am Sonntagnachmittag schon ein geteilteres Bild.

lang="de" dir="ltr">Auch wenn man es nicht hören will, aber Hannes wollte dem Verein keine andere Wahl lassen. Die nicht existierende spielerische Entwicklung als Beleg seiner Überforderung. #VfB— D_Hume81 (@08fuenfzehn1893) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr"> #hallohallo Ihr könnt alles außer Hochdeutsch, Bahnhof und VFB😩😩😩— Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr"> #Wolf hat seinen Anteil an der aktuellen Situation. Jetzt haben wir seine Dortmunder Jungs an der Backe, die es unter einem neuen Trainer schwer haben werden. Hauptschuldiger ist Dietrich. Lässt die Kaderplanung im Sommer von 2 Managern machen, was ordentlich schief ging #VfB— Pyro (@Pyro1893) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr">So sehr ich Trennung von #Wolf bedaure und so kritisch ich Kader“planung“ von #Reschke sehe: Wir haben in der Hinrunde zu viele Punkte liegenlassen. Wg Defensivtaktik. Wg Fünferkette. Und wg Demontage von #Terodde. Das geht leider auf die Kappe des Trainers. #VfB— Marc Brost (@marcbrost) January 28, 2018

Doch für die meisten Fans bleiben – zumindest in den Twitter-Kommentaren – bei ihrer Meinung. Der Rauswurf von Hannes Wolf stößt auf viel Unverständnis.

lang="de" dir="ltr">Danke Hannes #Wolf für eine geile Zeit. Ich halte es für einen grossen Fehler #VfB. Es hat sich bei uns leider nichts geändert. 😢 @VfB— OS1893 (@1893oliver) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Wie man sich in nicht mal 6 Monaten alles kaputt machen kann, was man zuvor mühevoll aufgebaut hat, ist mir unerklärlich! #VfB #Wolf #Schindelmeiser #Terodde— Torsten Spitz (@tspitz33) January 28, 2018

Viele Fans danken Hannes Wolf für die gemeinsamen Monate und versehen ihre Tweets mit #dankewolf oder #dankehannes:

lang="de" dir="ltr">Lieber #Hannes #Wolf, herzlichen Dank für eine geniale gemeinsame Zeit beim #VfB. Wir werden nicht vergessen, was Du für uns gemacht hast! Die Wege trennen sich nun, ein anderer Verein wird mit Deinen Qualitäten nun Erfolg haben, wir gehen nun den Weg von Nürnberg und Lautern!— Wolfman (@1893wolfman) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Zu sagen er erreicht die Mannschaft nicht mehr zu 100% zeugt von Größe! Danke für alles . # dankewolf @VfB #dunkelrot #vfb— Pichu (@Pichu4984) January 28, 2018

Auch die Kollegen des Vertikalpass-Blog, die gestern für unsere Zeitung noch aus dem Stadion getickert haben, haben eine klare Meinung zur Entlassung von Hannes Wolf:

lang="de" dir="ltr">Fehlerhafte Kaderplanung, überzogene Erwartungshaltung und Profis ohne Biss. Und für den @VfB hat natürlich nur einer die Schuld daran. #DankeHannes pic.twitter.com/Kma6FIcQQg— Vertikalpass (@vertikalpass) January 28, 2018

Und in die Diskussion um die Wolf-Nachfolge steigen die Fans natürlich auch schon ein:

lang="de" dir="ltr">Ich würde meinen #Labbadia sollte den #VfB Stuttgart übernehmen um die größte Chance zu haben in Liga 1 zu bleiben! #Weinzierl halte ich hier für den Falschen... #dopa— Andy1976 (@DavidAlabaFan) January 28, 2018

Alte Bekannte an der Mercedes-Straße werden in den Ring geworfen, ebenso wie Kandidaten, die eigentlich bei jeder Trainer-Diskussion genannt werden und:

lang="de" dir="ltr">Ich würde meinen #Labbadia sollte den #VfB Stuttgart übernehmen um die größte Chance zu haben in Liga 1 zu bleiben! #Weinzierl halte ich hier für den Falschen... #dopa— Andy1976 (@DavidAlabaFan) January 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Wäre Ancelotti nicht einer für den @VfB? Mit Trapattoni haben sie es doch auch schon mal versucht!🤷🏼‍♂️ #dopa #skyOneT— FreddyNation🤷🏼‍♂️ (@frook_1985) January 28, 2018

Offiziell will der VfB den Wolf-Nachfolger in den nächsten Tagen bekannt geben. Warum es auch schon schneller gehen könnte, lesen Sie hier.