Schwesta Ewa über SEK-Einsatz entsetzt Rapperin: „Polizei erwartet Respekt, bringt aber keinen entgegen“

Die Rapperin Schwesta Ewa befindet sich in Düsseldorf in einer Wohnung, als plötzlich das SEK im Wohnzimmer steht. Die 35-Jährige zeigt sich in der Folge schockiert über die Vorgehensweise der Polizei.