1 Kastenwägen bei den Durchsungen, hier in Berlin-Kreuzberg Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Polizei durchsucht bei einer bundesweiten Razzia 15 Objekte, die in Zusammenhang mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stehen sollen. Im Netz erntet das Kritik und Spott zugleich. Es gibt aber auch Befürworter.









Unter Federführung des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) und der Generalstaatsanwaltschaft München haben Polizeibehörden am Mittwoch 15 Objekte in ganz Deutschland durchsucht, die in Zusammenhang mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stehen sollen. Diese sind dafür bekannt, sich auf Straßen festzukleben. Die meisten Durchsuchungen gab es in Bayern, Berlin und Hessen, auch die Webseite der „Letzten Generation“ wurde zunächst abgeschaltet, Konten beschlagnahmt.