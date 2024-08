Reaktionen zu Manuel Neuers DFB-Rücktritt: Von „Bester Torhüter aller Zeiten“ bis „überfällig“ – Das Netz ist gespalten

1 Auf dem Höhepunkt: 2014 gewann Neuer mit Deutschland die WM – an Rücktritt dachte er danach noch lange nicht. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Deutschlands Nummer 1 beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft. Einige hätten sich den Abgang von Manuel Neuer früher gewünscht – andere preisen seine Leistungen. Und was macht eigentlich Marc-André ter Stegen? Das Netz weiß Bescheid.











Die Fußball-Europameisterschaft war das letzte Turnier im Nationaltrikot für Manuel Neuer. Der 38-Jährige beendet seine Laufbahn in der Nationalmannschaft – 15 Jahre war er die deutsche Nummer 1. Der gebürtige Gelsenkirchener stand insgesamt 124 Mal für die DFB-Elf zwischen den Pfosten. Sein größter Erfolg auf Nationalmannschaftsebene war zweifelsohne der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, an dem Neuer maßgeblichen Anteil hatte.