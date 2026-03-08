Stärkste Kraft im Land? Den möglichen Sieg bei der Landtagswahl bejubeln die Böblinger Grünen. Etwas getrübt wird die Feierstimmung vom Verlust des Direktmandats von Thekla Walker.
„Wahnsinn“, „Hammer“, „das darf doch nicht wahr sein“ – als bei der Grünen-Wahlparty im Bootshaus in Böblingen um Punkt 18 Uhr der grüne Balken im Fernseher nach oben schnellt und 32 Prozent anzeigt, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Gefühle von Anspannung und Unsicherheit, die vor der Bekanntgabe der ersten Prognose und der ersten Hochrechnungen noch greifbar waren, sind Begeisterung und Enthusiasmus gewichen.