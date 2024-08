Reaktionen zu Kebekus’ Aktion #KINDERstören: „Endlich bekommen Kinder mal eine Stimme!“

1 Comedian Carolin Kebekus moderierte #KINDERstören. Foto: obs/Ben Knabe

Mit der Aktion #KINDERstören macht Komikerin Carolin Kebekus am Sonntagabend in der ARD auf die Lage der Kinder in Deutschland und deren Rechte aufmerksam – und kapert dafür das TV-Programm. Wie kommt das im Netz an?











Kinderrechte statt „Tatort“ – das bekamen die TV-Zuschauer am Sonntagabend zur Prime-Time um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Dabei schien nach der 20-Uhr-Tagesschau zunächst alles normal zu sein. Der Tatort-Vorspann ging los, die bekannte Titelmusik ertönte – nur das Augenpaar im Fadenkreuz war irgendwie anders. Und auch in den davonlaufenden Füßen, die die Zuschauer aus dem Tatort-Vorspann kennen, steckten dieses Mal Schuhe mit leuchtender Sohle.