Reaktionen nach Tod von Charlie Kirk: Obama bis Schwarzenegger rufen zur Besinnung auf

Nach dem tödlichen Attentat auf Charlie Kirk verurteilen Prominente aus allen politischen Lagern die Gewalttat. Von Barack Obama bis Arnold Schwarzenegger zeigen sich Stars entsetzt über den Tod des konservativen Aktivisten - und rufen dazu auf, die Menschlichkeit zu bewahren.
Das Entsetzen ist parteiübergreifend: Nach dem tödlichen Attentat auf Charlie Kirk am 10. September an der Utah Valley University melden sich Prominente aus Politik und Entertainment zu Wort. Der 31-jährige Mitgründer der rechtspopulistischen Organisation "Turning Point USA" wurde während eines Vortrags von einem Heckenschützen erschossen - und löst damit eine Welle der Betroffenheit aus.