So groß ist die Anteilnahme mit den Erdbebenopfern

Reaktionen in der Region Stuttgart

1 Bürger in Stuttgart wollen mit Kleidung helfen. Foto: Christoph Schmidt

Niemand, der nicht jemanden kennt, der vom Erdbeben betroffen ist: In Stuttgart und der Region ist die Betroffenheit bei den türkischstämmigen Bürgern enorm. Ebenso bei hier lebenden Syrern. Viele versuchen zu helfen – auf unterschiedliche Weise.









Die Türkei weit weg? Nein, das ist sie nicht. Sie ist ganz nah, auch wenn es mehr als 3000 Kilometer Entfernung sind von Stuttgart bis in die von dem Erdbeben erschütterten und zerstörten Regionen. Nah ist die Türkei in den Köpfen und Gedanken der Tausenden von Menschen mit türkischen Wurzeln, die hier in Stuttgart und der Region leben und nun um das Leben und das Wohlergehen ihrer Verwandten, Freunde und Bekannten im Katastrophengebiet bangen. Viele stehen unter Schock, versuchen Kontakt aufzunehmen.