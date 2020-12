9 Gregor Kobel hatte an seinem Geburtstag bei Werfer Bremen alles im Griff. Foto: imago images/Eibner/Sudheimer

Der VfB Stuttgart bleibt durch den 2:1-Erfolg bei Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison auf fremdem Platz weiterhin ungeschlagen. Die Spieler feiern den Erfolg auf Instagram.

Stuttgart - Gut gespielt hat der VfB Stuttgart in den vergangenen Wochen so gut wie immer. Nur mit den drei Punkten hatte es schon länger nicht mehr geklappt. Der letzte Sieg datierte vom 17. Oktober. Da gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 2:0 bei Hertha BSC. Nun hat sich der Aufsteiger für seine Leistungen endlich mal wieder mit einem Sieg belohnt und am Sonntag bei Werder Bremen mit 2:1 gewonnen.

Damit bleibt der VfB in dieser Fußball-Bundesliga-Saison auswärts weiter ungeschlagen. Dementsprechend zufrieden zeigten sich die Akteure nach dem Spiel auf Instagram. Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt.

Ein Spieler hatte sogar doppelten Grund zur Freude. Torwart Gregor Kobel feierte am Nikolaustag seinen 23. Geburtstag und bedankte sich bei seiner Mannschaft für das tolle Geschenk:

Borna Sosa sendete einen extra Insta-Glückwunsch:

Großen Anteil am Sieg hatte Doppeltorschütze Silas Wamangituka. Der junge Stürmer der Schwaben sorgte auch für den Aufreger des Spieltages. Als er in der 90. Minute auf das leere Tor der Bremer zulief, ließ er sich aufreizend viel Zeit, bevor er den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Dafür gab es viel Kritik. Wamangituka reagierte mit seinem Post darauf:

Mittelfeldmotor Wataru Endo postete so, wie er auf dem Platz auftritt. Schnörkellos, ohne viel Tamtam, auf den Punkt:

Sein kongenialer Partner Orel Mangala ist auf dem Rasen zwar etwas verspielter, auf Instagram blieb er aber ähnlich spartanisch wie der Japaner:

Konstantinos Mavropanos und Roberto Massimo stellten das heraus, was den VfB in dieser Saison bislang so stark macht: Teamgeist.

Stürmer Sasa Kalajdzic lobte den Matchwinner Silas Wamangituka:

Und Waldemar Anton hatte einfach nur Spaß: